Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ

Как уточнила Захарова, в МИД также обратили внимание украинского дипломата на то, что посольством России в Киеве по различным инцидентам направлялись в МИД Украины ноты протеста с требованием провести тщательное расследование имевших место провокаций, но "реакции на эти демарши вопреки нормам дипломатической практики до сих пор не последовало".

Антироссийские акции

По словам дипломата, провокационные выходки неонацистски настроенных радикалов приобретают все более регулярный и более агрессивный характер. "За последние недели у стен нашего посольства в Киеве был проведен ряд акций, которые сопровождались действиями по перекрытию доступа на территорию дипмиссии, скандированием оскорбительных антироссийских лозунгов. На перформансы они горазды, это они делать научились, - сказала она. - Поводы выбираются разные, главное - создать некое движение перед нашими диппредставительствами, напомнить о себе. Напоминают, правда, не о своих достижениях, а об ущербности и неполноценности. Все, что они говорят и делают, иной квалификации не поддается"