В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Песков объяснил, почему Путин едет в Женеву

ТАССиещё 9
54 минуты назад
Кремль готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом, однако решение насчет ее проведения пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN.
Песков объяснил цель визита Путина в Женеву
Фото: ТАССТАСС
"Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам", - приводит в пятницу телеканал слова Пескова.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин едет в Женеву потому, что "между Россией и США плохие отношения", а не чтобы оказаться с Байденом в одной комнате.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".
Политика,Саммит,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,CNN,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители