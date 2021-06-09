Путин: Подлетное время ракет НАТО до Москвы сократится до 7 минут

При этом пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают Москвы за 15 минут подчеркнул Путин.

Он предложил подумать, стало бы, например, красной линией для США размещение российских ракет на Кубе, где подлётное время до центрального промышленного региона или до Вашингтона — 15 минут.

«А для того, чтобы подлётное время сократилось до 7—10 минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красные линии или нет? А для нас? Кто-то вообще должен об этом подумать», — сказал российский лидер.