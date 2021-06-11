Роднина заступилась за скончавшуюся Ларису Шойгу

"Добрая память. Замечательный человек. Соболезнования родным и близким", — написала Роднина в Twitter. В комментарии под публикацией один и подписчиков написал: "Запрет на импортные лекарства — ее рук дело".
"Чушь", — ответила Роднина.
Напомним, что 10 июня глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Ларисы Шойгу и выразил соболезнования ее родным и близким.
Шойгу, сестра главы МинобороныСергея Шойгу, представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, также была зампредседателя комитета по контролю и регламенту. Ранее Ирина Роднина ответила на критику коллеги по парламенту Игоря Лебедева.