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Роднина заступилась за скончавшуюся Ларису Шойгу

Газета.Ruиещё 21
1 час назад
Трехкратная олимпийская чемпионка Роднина выразила соболезнования родным и близким депутата Госдумы от "Единой России" Ларисе Шойгу, которая скончалась 10 июня.
Роднина заступилась за скончавшуюся Ларису Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Добрая память. Замечательный человек. Соболезнования родным и близким", — написала Роднина в Twitter. В комментарии под публикацией один и подписчиков написал: "Запрет на импортные лекарства — ее рук дело".
"Чушь", — ответила Роднина.
Напомним, что 10 июня глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о смерти депутата Ларисы Шойгу и выразил соболезнования ее родным и близким.
Шойгу, сестра главы Минобороны Сергея Шойгу, представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, также была зампредседателя комитета по контролю и регламенту. Ранее Ирина Роднина ответила на критику коллеги по парламенту Игоря Лебедева.
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