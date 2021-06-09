Саммит «большой пятерки» предложили провести в Крыму

Для того чтобы добиться конструктивного взаимодействия России и Запада, необходима заинтересованность сторон, считает он.
«Ключ решения задачи установления устойчивого диалога понятен: поставить себя так, чтобы от него Западу некуда было деться. Тогда и Крым как место такого диалога будет восприниматься вполне нормально, – заявил Константинов.
Он отметил, что впереди ожидается проведение большой работы по укреплению и развитию России, а также по формулированию российской имперской идеи. Константинов утверждает, что данный процесс уже происходит. Для продолжения работы необходимы «усилия каждого из нас».
Как стало известно, предложенный Путиным саммит «пятерки» постоянных членов Организации объединенных наций – России, Китая, США, Франции и Великобритании – может состояться при нормализации эпидемиологической обстановки. Инициатором саммита стал президент России Владимир Путин.
Лидеры России и США встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты собираются обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.