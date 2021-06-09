В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Саммит «большой пятерки» предложили провести в Крыму

Лера Букина
1 час назад
Крымский полуостров мог бы стать площадкой для проведения саммита «большой пятерки». Об этом заявил спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает «Крыминформ».
Саммит «большой пятерки» предложили провести в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Для того чтобы добиться конструктивного взаимодействия России и Запада, необходима заинтересованность сторон, считает он.
«Ключ решения задачи установления устойчивого диалога понятен: поставить себя так, чтобы от него Западу некуда было деться. Тогда и Крым как место такого диалога будет восприниматься вполне нормально, – заявил Константинов.
Он отметил, что впереди ожидается проведение большой работы по укреплению и развитию России, а также по формулированию российской имперской идеи. Константинов утверждает, что данный процесс уже происходит. Для продолжения работы необходимы «усилия каждого из нас».
Как стало известно, предложенный Путиным саммит «пятерки» постоянных членов Организации объединенных наций – России, Китая, США, Франции и Великобритании – может состояться при нормализации эпидемиологической обстановки. Инициатором саммита стал президент России Владимир Путин.
Лидеры России и США встретятся в Женеве. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, президенты собираются обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Политика,Владимир Константинов,Владимир Путин,ООН,Крыминформ,Республика Крым,Россия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт