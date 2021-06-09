Букмекерские конторы могут приравнять к казино

В то же время букмекерские конторы, принимающие ставки на спорт, по-прежнему широко представлены как в больших городах, так и в малых населённых пунктах России. Более того, данные заведения могут принимать ставки и в онлайн-режиме.
При этом, как считает политолог, по своей сути букмекерская контора, как и казино, является организатором азартных игр, увлечение которыми может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игрока, рискующего собственными денежными средствами.