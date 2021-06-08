Госдума провела рекордное заседание

Заседание началось в 10 часов утра и закончилось приблизительно в 19:20. Парламентарии рассмотрели все 128 вопросов, которые были в повестке на этот день.
Ранее сообщалось, что 8 июня депутаты Госдумыприняли в первом чтении законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в план национального календаря прививок.
Также в ходе пленарного заседания 8 июня заместитель министра здравоохранения России Олег Гридневпредупредил, что привившимся российской вакциной «Спутник V» в будущем может понадобиться ревакцинация с использованием другого препарата.