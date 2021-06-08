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Медведев допустил запрет искусственного интеллекта

News.ruиещё 1
40 минут назад
Российским властям необходимо сформировать позицию по запрету некоторых форм искусственного интеллекта. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам защиты национальных интересов РФ в сфере разработки ИИ, передаёт ТАСС.
Медведев допустил запрет некоторых форм искусственного интеллекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, имея в виду возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничение его использования в отдельных сферах, — заявил он.
Также следует рассмотреть введение внешнего контроля за проходящими в этой области разработками. По его словам, необходимо создать рекомендации по моральной стороне эксплуатации технологии, так как этические вопросы ещё только начинают обсуждаться, а «критических проблем предостаточно».
Как сообщалось ранее, помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин назвал профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Это те сферы работ, считает Орешкин, где есть «монотонный умственный труд». По его словам, искусственный интеллект сможет заменить бухгалтера, программиста базового уровня и переводчика. Количество людей, которые будут работать в этих профессиях, будет неуклонно снижаться.
Политика,Максим Орешкин,Дмитрий Медведев,ИТАР-ТАСС,Россия,
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