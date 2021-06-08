Медведев допустил запрет некоторых форм искусственного интеллекта

Также следует рассмотреть введение внешнего контроля за проходящими в этой области разработками. По его словам, необходимо создать рекомендации по моральной стороне эксплуатации технологии, так как этические вопросы ещё только начинают обсуждаться, а «критических проблем предостаточно».