В Госдуме оценили перспективы вступления Украины в НАТО

«НАТО рассматривает Украину как сферу своих интересов, при этом не считая нужным допускать Украину к полноправному членству. Исходят из того, что у НАТО есть некая правовая основа и Украина не соответствует критериям страны, которая может быть принята в НАТО», — сказал Новиков. Депутат отметил, что в НАТО «понимают степень зависимости Украины от Вашингтона, Брюсселя и других европейских столиц».