В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой

ТАССиещё 1
55 минут назад
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала интервью вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной болгарским СМИ, указав на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы.
"Запутались ребята": Заявления Украины удивили Захарову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дипломат отметила, что в связи с высказываниями Стефанишиной «возникает несколько вопросов, касающихся элементарной логики».
«Во-первых, каково все-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу? Во-вторых, каким образом Украина «вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске», если Россия разместила вооруженные силы, как она отметила, «вдоль своей границы»? В-третьих, в интервью Стефанишина заявила, что НАТО моментально отреагировала на «агрессию», что «вынудило Россию вывести свои войска». Вообще непонятно, откуда Россия выводила свои войска, если они были на российской территории, там же и остались», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Также у официального представителя российского внешнеполитического ведомства вызвало недоумение, «где же пресловутые «российские танки» на украинской территории, о которых Киев прожужжал все уши мировому сообществу», если Стефанишина отмечает, что российская техника «так и осталась в непосредственной близости от границы» на российской территории.
«Стефанишина заявила, что НАТО пришла Украине на помощь. При этом в апреле Зеленский в интервью итальянским СМИ сказал, что «вооруженные силы Украины сдерживают российскую агрессию в Европе». Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята», – резюмировала Захарова.
Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Политика,Мария Захарова,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,НАТО,Госдума,МИД,Москва,Киев,Россия,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители