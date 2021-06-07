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Лавров заявил о невозможности пересмотра Минских соглашений

News.ruиещё 9
2 часа назад
Попытки Киева провести ревизию Минских соглашений неприемлемы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе беседы с коллегами из Франции и Германии, сообщают в отечественном дипведомстве.
Лавров: Попытки Киева провести ревизию Минских соглашений неприемлемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Телефонный разговор Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом состоялся в понедельник, 7 июня. В рамках общения министры обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».
В сообщении МИД РФ говорится, что в ходе беседы подчёркивалась безальтернативность Минских соглашений.
Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договорённостям, — говорится в сообщении российского дипведомства.
Также отмечается, что российский министр заявил о недопустимости дискриминации русскоязычных граждан Украины и курса на насильственную украинизацию нацменьшинств, а также потакания неонацистам.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс вынашивает злонамеренные планы в отношении России.
Политика,Жан-Ив Ле Дриан,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Киев,Россия,Германия,Франция,
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