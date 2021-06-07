Лавров: Попытки Киева провести ревизию Минских соглашений неприемлемы

Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договорённостям, — говорится в сообщении российского дипведомства.
Также отмечается, что российский министр заявил о недопустимости дискриминации русскоязычных граждан Украины и курса на насильственную украинизацию нацменьшинств, а также потакания неонацистам.