Россия бессрочно ввела санкции против девяти канадцев

В ответ на введённые Оттавой санкции от 24 марта 2021 года «под надуманным предлогом якобы преследований осуждённого за противоправные деяния росгражданина А.Навального
» Москва приняла решение закрыть въезд в страну канадским министру юстиции и генпрокурору Дэвиду Ламетти, министру по взаимодействию с регионами Доминику Леблану, замглавы Минобороны
Джоди Томасу, замначальника штаба национальной обороны Майку Руло, начальнику разведывательного управления Вооружённых сил Скотту Бишопу, руководителю федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки, руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркесу и замкомиссара Королевской канадской конной полиции Брайану Бреннану.