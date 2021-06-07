"Во-первых, [владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась, - сказал представитель Кремля. - Наверное, это он [Протасевич] или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть".
"Действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения не имеет и иметь не может [к финансированию данного канала]. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", - отметил Песков.
"Поскольку прозвучали такие претензии, такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение", - считает Песков.