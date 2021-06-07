Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявлял, что деятельность, который был признан в Белоруссии экстремистским, якобы спонсировала компания россиянина, "связанного с Уралом" и горной добычей. Мазепин опроверг причастность к спонсированию этого ресурса.

Глава МИД Белоруссии в опубликованном 30 мая интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что российские спецслужбы информировали руководство республики о готовящихся перед президентскими выборами 9 августа провокациях. По его словам, на тот момент были предположения о возможной причастности к этому, в том числе, бывших российских олигархов.