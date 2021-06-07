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Песков: Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании NEXTA из России

ТАСС
6 часов назад
Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании данного ресурса "бизнесменом из РФ". Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Во-первых, [владельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась, - сказал представитель Кремля. - Наверное, это он [Протасевич] или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть".
"Действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения не имеет и иметь не может [к финансированию данного канала]. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", - отметил Песков.
"Поскольку прозвучали такие претензии, такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение", - считает Песков.
Ранее пресс-секретарь российского президента, комментируя сначала заявления главы МИД Белоруссии Владимира Макея, а потом утверждения Протасевича, переадресовывал вопрос о возможном участии неких "российских олигархов" к провокациям в Минске властям республики и сообщал, что не знает, о ком из бизнесменов может идти речь.
Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявлял, что деятельность, который был признан в Белоруссии экстремистским, якобы спонсировала компания россиянина, "связанного с Уралом" и горной добычей. Мазепин опроверг причастность к спонсированию этого ресурса.
Глава МИД Белоруссии в опубликованном 30 мая интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что российские спецслужбы информировали руководство республики о готовящихся перед президентскими выборами 9 августа провокациях. По его словам, на тот момент были предположения о возможной причастности к этому, в том числе, бывших российских олигархов.
Политика,Видео,Роман Протасевич,Владимир Макей,Дмитрий Песков,Уралхим,Уралкалий,МИД,Газета "Коммерсантъ",Россия,Минск,
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