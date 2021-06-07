Песков: по месту встречи президентов РФ и США в Женеве есть понятные предложения

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"Действительно по месту [встречи] есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать, мы как-то это все, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
Ранее газета Tribune de Geneve
выступила с предположением, что российско-американский саммит в Женеве может пройти на одной из вилл, а не в гостинице.
До этого швейцарская пресса выступила с прогнозом, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена, скорее всего, пройдет в женевской гостинице InterContinental, где встречались Михаил Горбачев
и Рональд Рейган
в 1985 году. По словам газеты Le Temps
, ее преимуществом является удобное расположение рядом с международными организациями.
Темы для обсуждения
По словам Пескова, тема общей пресс-конференции президентов России и США сейчас проговаривается, пока она остается неподтвержденным пунктом программы.
"Проговаривается сейчас тема, пока это неподтвержденный пункт программы - совместная пресс-конференция двух президентов. Разумеется, опять же - это обоюдное должно быть решение. И после того, как мы согласимся или на том, или на другом варианте, мы вам сообщим", - сказал Песков.
В любом случае, по его словам, "президент Путин пообщается с кремлевским пулом по завершении программы в Женеве".
Песков отметил, что президенты могут обсудить тему осужденных россиян в США и американцев в России. "Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться", - сказал представитель Кремля.
При этом он уточнил, что в Кремле не получали письмо матери россиянина Виктора Бута
, которая попросила глав государств вернуть на родину сына, отбывающего наказание в американской тюрьме.
Осужденные
Пол Уилан
, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России
в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд
признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима
.
Студент из США Тревор Рид был осужден на 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.
Как заявили 27 января в МИД РФ
, Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе обмена граждан. В МИД РФ еще в начале декабря обращали внимание на условия содержания в американских тюрьмах ряда россиян. В частности, Константин Ярошенко
и Роман Селезнев
не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, Виктора Бута периодически переводят в тюремный спецблок с более строгим режимом без видимых на то причин.