Песков: по месту встречи президентов РФ и США в Женеве есть понятные предложения

Темы для обсуждения

Песков отметил, что президенты могут обсудить тему осужденных россиян в США и американцев в России. "Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться", - сказал представитель Кремля.

Осужденные

Студент из США Тревор Рид был осужден на 9 лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.