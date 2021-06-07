«Но руководство и Китая, и других стран должно исходить, прежде всего, из интересов женщин, а не одной только экономики. <...> А китайское руководство говорит: "Давайте рожайте!" То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человекоединиц"», — добавил Жириновский, отметив, что «само население этого не хочет».
«А если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет десять миллиардов человек, и что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров?» — спросил политик.
«Мы не хотим такого будущего для человечества», — заключил Жириновский.