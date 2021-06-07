В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях

Lenta.ruиещё 12
6 часов назад
Человечеству нужно стремиться к тому, чтобы в каждой семье был всего один ребенок, тогда рост населения на Земле остановится, и все будут жить хорошо. К этому в своем Telegram-канале призвал председатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Он привел в пример Китай, где семьям разрешили иметь трех детей. По словам политика, Пекин думает только о технических вопросах: кто будет работать и кем заменить уходящих на пенсию.
«Но руководство и Китая, и других стран должно исходить, прежде всего, из интересов женщин, а не одной только экономики. <...> А китайское руководство говорит: "Давайте рожайте!" То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человекоединиц"», — добавил Жириновский, отметив, что «само население этого не хочет».
Если же в семьях будет по одному ребенку, на Земле останется миллиард или 500 миллионов человек, и они будут жить хорошо, утверждает депутат.
«А если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет десять миллиардов человек, и что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров?» — спросил политик.
В таком случае, по его мнению, планета будет задыхаться от вредных выбросов и войн, а миллионы людей — голодать и бедствовать.
«Мы не хотим такого будущего для человечества», — заключил Жириновский.
О том, что китайским семьям разрешили иметь трех детей, стало известно в мае. Сообщалось, что это станет значительной переменой во внутренней политике страны.
С 1979-го по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы.
Политика,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители