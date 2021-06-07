Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова

По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».