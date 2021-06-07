В конце мая этого года администрация Байдена сообщила, что США решили не возвращаться к договору, при том, что российская сторона готова была приостановить процесс выхода из соглашения.

Ранее США также приостановили свое участие в договоре о РСМД, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению». 2 августа 2019 года США вышли из соглашения. При этом президент России назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений», и отметил, что в сложившихся условиях необходимы «активные усилия по сокращению дефицита доверия».