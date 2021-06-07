Президент России Владимир Путин
подписал сегодня закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ размещен
на официальном интернет-портале правовой информации.
«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 мая 1992 года», - говорится в документе.
Договор по открытому небу позволяет участникам соглашения летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. В 2020 году США вышли из соглашения, объяснив свое решение нарушением условий, которое якобы допустила Россия.
В конце мая этого года администрация Байдена сообщила, что США решили не возвращаться к договору, при том, что российская сторона готова была приостановить процесс выхода из соглашения.
В итоге президент Владимир Путин внес в Госдуму
проект закона о денонсации Договора по причиной выхода США из него. 19 мая депутаты единогласно приняли документ. 2 июня за выход России из Договора по открытому небу проголосовала и верхняя палата парламента.
Ранее США также приостановили свое участие в договоре о РСМД, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению». 2 августа 2019 года США вышли из соглашения. При этом президент России назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений», и отметил, что в сложившихся условиях необходимы «активные усилия по сокращению дефицита доверия».