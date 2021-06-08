Главу Бурятии оштрафовали за костер на берегу реки

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период длится с апреля по октябрь. Основные причины их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы в труднодоступных местах. В 2020 году были зарегистрированы 528 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс. га. Работа лесной охраны осложнялась высокими температурами воздуха и сухой погодой.
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки лесных пожаров не выявлено. Всего в регионе с начала пожароопасного сезона в этом году зарегистрированы 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тыс. га.