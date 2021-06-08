Главу Бурятии оштрафовали за костер на берегу реки

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"Напомню про свои три дня отпуска на майские. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!" - написал Цыденов.

Глава Бурятии сопроводил это сообщение фотографиями постановления о назначении ему административного наказания и квитанции об оплате штрафа.

"[Цыденов] развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенном и оборудованном для этого месте в период действия особого противопожарного режима, чем совершил административное правонарушение, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в постановлении.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период длится с апреля по октябрь. Основные причины их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы в труднодоступных местах. В 2020 году были зарегистрированы 528 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс. га. Работа лесной охраны осложнялась высокими температурами воздуха и сухой погодой.

В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки лесных пожаров не выявлено. Всего в регионе с начала пожароопасного сезона в этом году зарегистрированы 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тыс. га.