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Sohu: РФ сделала США два "подарка" перед встречей Путина и Байдена

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Россия преподнесла Соединенным Штатам два неприятных «подарка» перед встречей глав обеих стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Sohu: РФ сделала США два "подарка" перед встречей Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
Первый такой «подарок» – неудачные испытания США системы противоракетной обороны на Гавайях. Ракете не удалось поразить цель. Ситуацию усугубило то, что все это произошло на глазах у российских военных, которые появились на корабле недалеко от места испытаний.
Второй неприятный сюрприз для США – решение Москвы освободиться от миллиардов долларов на балансе ФНБ, переведя средства в золото и другие валюты. Таким образом Кремль сделал еще один шаг на пути дедолларизации. Снижение влияния американской валюты может вызвать проблемы у США, а ставка Москвы на евро будет способствовать развитию ее отношений с европейскими странами, пишет издание.
Авторы материала делают вывод, что Россия не намерена заискивать перед американцами перед саммитом, и эта встреча не приведет к потеплению отношений между двумя странами из-за накопленных противоречий.
Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить разногласия между странами и поднять другие темы, важные для России и Соединенных Штатов.
Ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Байдену накануне встречи с Путиным следует поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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