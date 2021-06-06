Sohu: РФ сделала США два "подарка" перед встречей Путина и Байдена

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Первый такой «подарок» – неудачные испытания США системы противоракетной обороны на Гавайях. Ракете не удалось поразить цель. Ситуацию усугубило то, что все это произошло на глазах у российских военных, которые появились на корабле недалеко от места испытаний.

Второй неприятный сюрприз для США – решение Москвы освободиться от миллиардов долларов на балансе ФНБ, переведя средства в золото и другие валюты. Таким образом Кремль сделал еще один шаг на пути дедолларизации. Снижение влияния американской валюты может вызвать проблемы у США, а ставка Москвы на евро будет способствовать развитию ее отношений с европейскими странами, пишет издание.

Авторы материала делают вывод, что Россия не намерена заискивать перед американцами перед саммитом, и эта встреча не приведет к потеплению отношений между двумя странами из-за накопленных противоречий.