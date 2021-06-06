На Украине захотели «отрезать» от себя Донбасс как «раковую опухоль»

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук
сравнил этот регион с "раковой опухолью", передает "Пятый канал"
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Дипломат согласился с писателем Олесем Гончаром, назвавшим данный регион на востоке страны злокачественным новообразованием, которое "Украина
должна отрезать, чтобы развиваться как независимое государство".
Кравчук заметил, что это было сказано в 20 веке, когда еще не было войны в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"А человек, как и полагается талантливым, гениальным я бы сказал людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", — сказал экс-президент Украины.
По его мнению, жители Донбасса нужны Украине, и чтобы интегрировать регион, там необходимо согдать свободную экономическую зону, инвестировать в возрождение региона, а также изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население, считает глава делегации в ТКГ.
Также он высказал мнение, что если проблему Донбасса вынесут на референдум, решение украинцев будет зависеть от того, как будет сформулирован вопрос.
"Он не должен быть сформулирован в лоб: "Вы хотите этих людей или не хотите?", - подытожил Кравчук, подчеркнув, что в данном случае нужно быть деликатнее.
После государственного переворота в 2014 году Киев развернул боевые действия против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость из-за дискриминации русскоязычного населения со стороны украинский властей.