У журналиста потребовали надеть черные носки при работе с Путиным на ПМЭФ

Журналист ВГТРКСтанислав Натанзон, выступавший в качестве модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина, раскрыл подробности своей работы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
Журналист ответил на вопрос об ограничениях в работе на форуме.
«Я должен сейчас честно признаться, было одно ограничение: носки должны быть черными обязательно», — поделился Натанзон и продемонстрировал свои носки.
Журналист при этом отметил, что предпочитает яркие цвета.
Путинвыступил на ПМЭФ в пятницу, 4 июня. В ходе своей речи президент сказал, что спад в мировой экономике из-за пандемии оказался самым большим после Второй мировой войны. Он также затронул вопросы международной повестки, тему изменения климата и развития зеленой энергетики.