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Журналист назвал одно ограничение при работе с Путиным на ПМЭФ

Lenta.ru
6 июня 2021
Журналист ВГТРК Станислав Натанзон, выступавший в качестве модератора пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина, раскрыл подробности своей работы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
У журналиста потребовали надеть черные носки при работе с Путиным на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Журналист ответил на вопрос об ограничениях в работе на форуме.
«Я должен сейчас честно признаться, было одно ограничение: носки должны быть черными обязательно», — поделился Натанзон и продемонстрировал свои носки.
Журналист при этом отметил, что предпочитает яркие цвета.
Путин выступил на ПМЭФ в пятницу, 4 июня. В ходе своей речи президент сказал, что спад в мировой экономике из-за пандемии оказался самым большим после Второй мировой войны. Он также затронул вопросы международной повестки, тему изменения климата и развития зеленой энергетики.
Политика,Станислав Натанзон,Владимир Путин,ВГТРК,
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