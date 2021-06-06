"Мания преследования": в МИД пожелали генсеку НАТО здоровья

«Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
«Что касается готовности «защитить каждого участника Альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется, по традиции, пожелать НАТО и его Генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования», – сообщила Мария Захарова.