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В МИД РФ ответили на слова генсека НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска

ТК «Звезда»иещё 15
6 июня 2021
НАТО нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела России и Белоруссии. Нормальное взаимодействие двух стран не входит в планы Альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мания преследования": в МИД пожелали генсеку НАТО здоровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она также прокомментировала обеспокоенность Североатлантического альянса по поводу сотрудничества между РФ и Белоруссией, пожелав генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу «здоровья».
«Что касается готовности «защитить каждого участника Альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется, по традиции, пожелать НАТО и его Генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования», – сообщила Мария Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что НАТО следует сфокусироваться на реальных проблемах, нерешенных за десятилетие, к которым сейчас «прибавился еще и внутренний терроризм в США».
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО обеспокоены сотрудничеством Москвы и Минска. По его словам, больше всего страны-участницы НАТО взволнованы тем, что взаимодействие РФ и Белоруссии усилилось в последние месяцы.
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