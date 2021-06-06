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Трамп: Путин открыто насмехается над Байденом

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин "откровенно насмехается" над своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом он рассказал на съезде республиканцев в Северной Каролине, выступление транслировал Fox News.
Трамп: Путин открыто насмехается над Байденом
Фото: AP PhotoAP Photo
Помимо Путина, над Байденом также насмехаются китайский переговорщики, считает Трамп.
«Они унижают нашу страну», - добавил 45-й президент США.
По его словам, что у него были «отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией», как он.
До этого американские читатели The Wall Street Journal раскритиковали Байдена в свете предстоящего саммита Путиным, отметив, что Байден "в кармане Путина" и "Америка становится все тупее".
Политика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Fox News,Wall Street Journal,Соединенные Штаты,
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