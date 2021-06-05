В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин ответил главе британской разведки про «ослабевающую» Россию

Елена Прошина
1 час назад
Президент РФ Владимир Путин ответил главе британской разведки MI6 Ричару Муру по поводу «слабости России».Об этом он заявилв ходе брифинга с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В ходе общения с главредами зарубежных СМИ президент России прокомментировал слова главы службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричарда Мура, которые опубликовала в апреле этого года газета The Sunday Times. Тогда, помимо прочих тем, затронутых в беседе с журналистом Мур заявил, что «Россия объективно ослабевающая держава, экономически и демографически», чьи возможности чрезвычайно ограничены. При этом глава MI6 не нашел нужным обосновать эту свою геополитическую оценку какими-либо аргументами.
«Вы говорите, что новый глава MI6 дал такие оценки, а он новый здесь, и я думаю, он наберется опыта, и он, вероятно, изменит свои оценки того, является ли Россия слабеющей державой. Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения», - ответил Путин главе агентства PA Клайву Маршаллу, который попросил российского президента оценить точку зрения Мура.
Путин призвал страны относиться с уважением и доверием друг к другу.
И чтобы в самой Великобритании не произошли процессы, которые бы не позволили нам делать оценок в отношении Великобритании такого характера, которые делал в отношении России новый руководитель спецслужбы вашей страны», - добавил глава российского государства.
Политика,Видео,Владимир Путин,Sunday Times,Россия,Соединенное Королевство,
73
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители