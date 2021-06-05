В ходе общения с главредами зарубежных СМИ президент России прокомментировал слова главы службы внешней разведки Соединенного Королевства
MI-6 Ричарда Мура, которые опубликовала в апреле этого года газета The Sunday Times. Тогда, помимо прочих тем, затронутых в беседе с журналистом Мур заявил, что «Россия объективно ослабевающая держава, экономически и демографически», чьи возможности чрезвычайно ограничены. При этом глава MI6 не нашел нужным обосновать эту свою геополитическую оценку какими-либо аргументами.