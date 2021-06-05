В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Сушить весла»: Пушков дал совет Киеву и Варшаве насчет "Северного потока — 2"

Ювелина Бернст
40 минут назад
Украина и Польша проиграли схватку вокруг "Северного потока — 2", написал сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
«Сушить весла»: Пушков дал совет противникам "Северного потока — 2"
Фото: ТАССТАСС
"Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить весла", — прокомментировал парламентарий сообщения о том, что строительство первой нитки газопровода завершено.
В Telegram он также отметил, что «в Варшаве в бешенстве, в Киеве в отчаянии, в Вильнюсе в трауре». Теперь там «дружно предаются скорби, осуждают США и вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться», добавил сенатор.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая нитка газопровода "Северный поток — 2" закончена. Вторую нитку достроят в течение полутора-двух месяцев, уточнил президент.
"Северный поток — 2" предполагает строительство по дну Балтики из России в Германию двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Политика,Алексей Пушков,Владимир Путин,Киев,Польша,Варшава,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители