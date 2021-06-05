«Сушить весла»: Пушков дал совет противникам "Северного потока — 2"

"Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить весла", — прокомментировал парламентарий сообщения о том, что строительство первой нитки газопровода завершено.
В Telegram он также отметил, что «в Варшаве в бешенстве, в Киеве в отчаянии, в Вильнюсе в трауре». Теперь там «дружно предаются скорби, осуждают США и вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться», добавил сенатор.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путинсообщил, что первая нитка газопровода "Северный поток — 2" закончена. Вторую нитку достроят в течение полутора-двух месяцев, уточнил президент.
"Северный поток — 2" предполагает строительство по дну Балтики из России в Германию двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.