«Сушить весла»: Пушков дал совет противникам "Северного потока — 2"

В Telegram он также отметил, что «в Варшаве в бешенстве, в Киеве в отчаянии, в Вильнюсе в трауре». Теперь там «дружно предаются скорби, осуждают США и вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться», добавил сенатор.