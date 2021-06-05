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Дерипаска: У Путина есть карт-бланш до 2030 года

Елена Прошина
1 час назад
Основатель «Русала» миллиардер Олег Дерипаск заявил, что несмотря на «страшные и эффективные» западные санкции, у России «другая историческая реальность», и потому президент Владимир Путин продолжит управлять страной до 2030 года, сообщает РБК.
Дерипаска: У Путина есть карт-бланш до 2030 года
Фото: ТАССТАСС
По словам олигарха, с точки зрения коллективного Запада, Россия выглядит как страна-отщепенец, хотя это не соответствует действительности.
«Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть. Нас пытаются сейчас наказывать. Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны, эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал, и те предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы. Но мы видим, что это процесс, который имеет свои границы, свои возможности», — заявил Дерипаска в ходе Петербургского международного экономического форума.
По его оценке, санкции со стороны США и Евросоюза продлятся «еще следующие два-три года». Западные страны, по мнению миллиардера, проиграли санкционную битву с РФ.
«Они такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: «Кто победит — холодильник или телевизор в России?» Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — сказал Дерипаска.
В апреле 2018 года Соединенные Штаты запустили пакет персональных санкций в отношении Дерипаски (состояние $4,6 млрд по данным Forbes). Под это давление попали также принадлежавшие ему UC Rusal и En+. В частности, власти США запретили компаниям из американской юрисдикции иметь коммерческие отношения со структурами Дерипаски. Американский регулятор снял санкционные ограничения с UC Rusal только после того как российский миллиардер сократил свою долю в нем с 70% до менее чем 45%.
Политика,Владимир Путин,Русал,En+ Group,ЕС,Forbes,Россия,
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