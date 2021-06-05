Дерипаска: У Путина есть карт-бланш до 2030 года

«Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть. Нас пытаются сейчас наказывать. Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны, эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал, и те предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы. Но мы видим, что это процесс, который имеет свои границы, свои возможности», — заявил Дерипаска в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Они такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: «Кто победит — холодильник или телевизор в России?» Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — сказал Дерипаска.