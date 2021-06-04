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Путин назвал отношения России и Китая «беспрецедентными»

Газета.Ru
1 час назад
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей мировых информационных агентств на полях Петербургского мирового экономического форума, заявил, что российско-китайские экономические отношения достигли беспрецедентного уровня.
"Можем выйти на 200 миллиардов": Путин об отношениях с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Действительно, мы несколько лет назад поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать, что, вы знаете об этом, мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила, небольшой сбой был в торговом обороте, небольшое снижение, но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти и на 200 миллиардов», — заявил Путин.
Ранее Путин оценил отношения России с Китаем, присутствуя на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Политика,Владимир Путин,Россия,Китай,
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