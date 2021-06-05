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Путин высказался о мирном договоре с Японией

News.ruиещё 5
16 минут назад
Президент РФ Владимир Путин заявил, что принятие изменений в Конституцию России не означает, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться, сообщает РИА Новости.
"Надо продолжать": Президент РФ по диалогу о Курилах
Фото:  Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press
Путин на встрече в рамках ПМЭФ с иностранными журналистами подчеркнул, что разговоры по данной теме должны быть продолжены.
Японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе вообще прекратили какие-либо разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. Потом японская позиция опять изменилась и речь уже пошла о четырёх островах, — отметил российский президент.
Он указал, что с последней позицией Токио в Москве никогда не соглашались. В деле много тонких вопросов, в том числе в вопросах безопасности, считает Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал обвинения в адрес Москвы в атаках на американский трубопровод и мясокомбинат. Политик назвал эти выпады нелепыми и смешными. По словам президента, про атаку на мясокомбинат он слышал. И считает это чушью.
Политика,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Япония,
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