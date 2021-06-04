В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Кремле прокомментировали закрытие VTimes

Газета.Ru
1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие признанного иноагентом издания VTimes, отметив, что сейчас СМИ быстро открываются и закрываются, это обычный процесс. Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА «Новости».
"Обычный процесс": Кремль о закрытии VTimes
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Конечно, всегда жалко, когда журналисты, коллективы прекращают свою работу, но с другой стороны, мы не сомневаемся, что журналисты найдут себе место в других журналистских коллективах», — сказал Песков.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».
14 мая Минюст России внес издание VTimes в список «иностранных агентов». Интернет-издание VTimes было основано в июле 2020 года бывшими журналистами «Ведомостей», которые уволились из газеты после того, как она была продана владельцу холдинга «ФедералПресс» Ивану Еремину. Свое решение они тогда объяснили тем, что новое руководство «Ведомостей» отказалось от принципов качественной журналистики.
Редакция VTimes прекратит работать 12 июня, в День независимости России.
Политика,Иван Еремин,Дмитрий Песков,Минюст РФ,Ведомости,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители