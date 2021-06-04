"Обычный процесс": Кремль о закрытии VTimes

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие признанного иноагентом издания VTimes, отметив, что сейчас СМИ быстро открываются и закрываются, это обычный процесс. Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА «Новости».
«Конечно, всегда жалко, когда журналисты, коллективы прекращают свою работу, но с другой стороны, мы не сомневаемся, что журналисты найдут себе место в других журналистских коллективах», — сказал Песков.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».
14 мая Минюст России внес издание VTimes в список «иностранных агентов». Интернет-издание VTimes было основано в июле 2020 года бывшими журналистами «Ведомостей», которые уволились из газеты после того, как она была продана владельцу холдинга «ФедералПресс» Ивану Еремину. Свое решение они тогда объяснили тем, что новое руководство «Ведомостей» отказалось от принципов качественной журналистики.
Редакция VTimes прекратит работать 12 июня, в День независимости России.