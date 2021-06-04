Удар по связам с Россией: США ввели санкции против болгарских олигархов

США ввели санкции против влиятельных болгар в рамках глобального «акта Магнитского». Ряд экспертов называют это распиской в беспомощности Евросоюза, который не смог противостоять влиянию олигархов в самой бедной его стране. «Газета.Ru» рассказывает, как далеко распространилась власть «болгарской мафии» и какую роль в этом деле играет Россия.

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Минфин США 2 июня объявил санкции против трех «серых кардиналов» Болгарии и более 60 связанных с ними организаций на основании «Глобального акта о правах человека имени Магнитского», что стало самым масштабным случаем его использования.

«Соединенные Штаты поддерживают всех болгар, стремящихся искоренить коррупцию и способствующих подотчетности коррумпированных чиновников, которые подрывают экономические функции и демократические институты Болгарии», — заявил директор Управления по контролю за иностранными активами Минфина Андреа Гаки.

Американцы, в частности, считают, что попавший под санкции один из самых богатых людей Болгарии Васил Божков якобы пытался организовать «канал российского влияния».

«Божков планировал предоставить в начале этого года некоторую сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, чтобы они помогли создать канал, по которому российские политические лидеры смогут влиять на болгарских правительственных чиновников», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас Божков (также, по сообщениям СМИ, имеет прозвище «Васька Череп») находится в ОАЭ , куда он сбежал после ряда предъявленных на родине обвинений, в том числе в руководстве ОПГ.

В 2020 году миллиардера арестовали в Дубае по запросу Софии. Вскоре ОАЭ посетила российская делегация во главе с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным , где он встретился с премьер-министром эмиратов Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом. Ряд болгарских деятелей, например, вице-спикер парламента, националист Валерий Симеонов , обвиняли российскую сторону в желании освободить Божкова. На подобные намерения намекала и глава МИД Болгарии Екатерина Захариева , указав, что бизнесмен оказался на воле спустя несколько суток после визита Нарышкина.

В СВР тогда подтвердили факт встречи, но опровергали сообщения о договоренностях о Божкове, назвав обвинения частью «масштабной кампании по дискредитации политических и общественных деятелей, которые выступают за налаживание добрососедских отношений с Россией».

Божков также, по мнению США, регулярно давал взятки официальным лицам, среди которых оказался «нынешний политический лидер и бывший председатель ныне упраздненной Государственной комиссии по азартным играм (ГКГ)». Утверждается, что в феврале 2018 года бизнесмен ежедневно платил председателю ГКГ 10 тыс. болгарских левов (примерно $6220) за отзыв лицензий на азартные игры у конкурентов. После выявления схемы массового подкупа председатель ГКГ был арестован.

В преддверии грядущих парламентских выборов в Болгарии летом 2021 года Божков, по версии Вашингтона, также специально зарегистрировал партию, чтобы усилить свое влияние на ряд чиновников. При этом он сам публиковал переписку, которая указывала на причастность к коррупции членов правительства.

Другим попавшим под санкций стал олигарх, медиамагнат и бывший депутат Народного собрания от партии «Движение за права и свободы» Делян Пеевски. Его обвинили в торговле влиянием и взятках для контроля над ключевыми институтами и секторами болгарского общества. США также заявили, что он работал над тем, чтобы негативно повлиять на болгарский политический процесс на выборах в 2019 году.

Пеевски написал в ответ открытое письмо, где назвал санкции предвзятыми и нарушающими букву и дух «закона Магнитского».

«Я не сделал ничего, что нарушало бы международно признанные права человека, я не являюсь государственным должностным лицом и не участвовал в актах коррупции», — объяснил он.

Третьим болгарином, почувствовавшим на себе силу «глобального акта Магнитского», стал член Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязков. Введенные санкции предусматривают блокировку всей собственности или прав собственности попавших в список лиц на территории США. Физическим и юридическим лицам США отныне запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами списка.

Под ограничения также попали 64 организации из-за связей с тремя бизнесменами.

Параллельно Госдеп США объявил о запрете въезда еще более широкому списку болгарских общественных деятелей и членов их семей, в том числе бывшему заместителю министра Александру Манолеву, бывшему председателю и секретарю Государственного агентства по делам проживающих за рубежом болгарских граждан Петару Харалампиеву и Красимиру Томове.

Глава антикоррупционной партии «Да, Болгария!» Христо Иванов после этих новостей призвал экс-премьер-министра Бойко Борисова к уходу из политики из-за причастности к схемам Пеевски и Божкова.

Издание Politico считает, что весьма нехарактерный для Вашингтона глобальный подход можно считать позором для Евросоюза.

По мнению авторов, это демонстрирует неспособность альянса побороть коррупцию в Болгарии, в том числе с использованием денег из его фондов, которые зачастую в конечном итоге оказываются в руках болгарской мафии и олигархов.

Вероятно, это стало возможным потому, что бывший у руля страны больше десяти лет премьер Бойко Борисов, который, как утверждают в США, также имеет отношение к коррупционным схемам, наладил хорошие личные отношения с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Ангелой Меркель

При этом в Болгарии летом 2020 года прошел ряд протестов против коррупции. К изгнанию мафии из власти активно призывал и президент страны Румен Радив. «Нет страху! Мы вернем себе Болгарию! Бандиты, вон!» — восклицал он перед толпой протестующих.

Борисов же тогда в ответ на требования об отставке отказался делать это, назвав мафией людей с подобными лозунгами.