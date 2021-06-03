Не только политика? С чем связано внимание КПРФ к экологии

КПРФ все активнее обращается к экологической тематике. Казалось бы, защита окружающей среды – благое дело, но многих смущает, что активность борьбы "красных" за экологию стабильно набирает обороты именно накануне очередного выборного цикла.

Старателев как раз и приводит в пример ситуацию, когда несколько лет назад депутат Куринный протестовал против строительства в регионе китайского цементного завода, который мог бы обеспечить сотни новых рабочих мест. В результате инвестпроект свернули.