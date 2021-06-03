Не только политика? С чем связано внимание КПРФ к экологии

"После отказа властей от идеи строительства в Коми мусорного полигона экологическая борьба потеряла смысл и поставила повестку "красного эколога" Михайлова под удар", - отмечало тогда агентство "Регнум". - В определенный момент Михайлов и его товарищи по партии начали информационную войну с избиркомом и системой отбора кандидатов в целом. По мнению ряда политических аналитиков, неудачное выдвижение с последующим недопуском на выборы вполне может оказаться политтехнологическим ходом КПРФ на фоне спада протестных "стопшиесных" настроений, которые долгое время были магистральной повесткой партии в регионе".
"Мятеж возглавил извечный "протестант", депутат ГосДумы Алексей Куринный. Однако есть версия, что бороться против перспективного для области производства коммунисты начали неспроста", - писал в 2017 году "Рупор 73".
"Несмотря на то, что новый цемзавод даст региону не только сотни рабочих мест, но и принесет миллиарды налогов, есть и те, кто выступил против строительства. Коммунист Алексей Куринный начал активную кампанию против "Конч Цемент", и даже собрал 1500 подписей, - отмечало издание в публикации четырехлетней давности. - Похоже на то, что Куринный снова решил использовать недовольство людей, чтобы набрать политические очки. Однако народ пока ещё даже не совсем понимает, против чего протестует – китайцы ещё даже не представили проект нового завода. Дачники боятся, что предприятие построят рядом с их садами, но ближе чем на 5 км к селам завод никто ставить не собирался. Так что коммунисты в очередной раз баламутят массы – в целях политического пиара".
"Возможно, что Куринный с товарищами не просто так взялся за "Конч", а действует в угоду чьим-то бизнес интересам. Например, строительство нового цемзавода может не понравиться конкурентам", - указывал "Рупор 73" в 2017 году.
"Это активность части низового криминалитета, который использует КПРФ для того, чтобы проникнуть во власть. В какой-то момент они поняли, что можно достаточно цивилизованным способом, через представителей во власти, решать свои сугубо корыстные задачи. Паровозом для них выступает Алексей Куринный", - цитирует эксперта "Независимая газета".
"В случае с китайским цемзаводом решались частные задачи конкретных людей. Там же у товарища Куринного Наири Чатиняна уже построен заводик. Пришли бы китайцы, пришлось бы начать людям платить хорошие зарплаты. А ему это надо?", – цитирует эксперта "Ульяновск онлайн".
"В принципе момент капитализации для Куринного всегда был ключевым. Всю свою политическую карьеру депутат построил не на идейном активизме, а на отработке темника под куратора. Куринный – не идейный борец. Это крикливый демагог, который хорошо понимает, за что заказчик готов платить. Отсюда и вызывающее недоумение игнорирование реального запроса граждан, и бессодержательная, но крайне эмоциональная риторика, непонятно кому конкретно адресованная. Отсюда же его политические развороты на 180 градусов", - цитирует "Ульяновск онлайн" политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.
"Поэтому кейс Куринного с его возможной финансовой мотивацией в экологических войнах далеко не что-то из ряда вон выходящее. В разных регионах КПРФ то борется со строительством мусорных полигонов или выступает за их перенос в другие места, то закрывает на них глаза, в зависимости от конъюнктуры. Однако во всех этих акциях наверняка есть некие скрытые мотивации, учитывая, насколько это прибыльный и конкурентный бизнес. Заинтересанты вполне могут спонсировать активистов КПРФ, тем более что внешне "красные" экопротесты выглядят в этом контексте вполне органично", - отмечает Стариков.