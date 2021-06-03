В правительстве сравнили с «Операцией Ы» идею привлечь заключенных на стройки

«Эта практика [в СССР] была. Вот вы фильм помните, когда там осужденных приглашали работать на винзавод, на стройку? Это "Операция Ы"», — сказал вице-премьер, добавив, что сам в советское время работал на кирпичном заводе с осужденными.
«Мы сейчас хотим на полигон Восточный посмотреть. В той зоне много исторически сконцентрировано мест заключения. Поэтому чем людям там в лагерях сидеть, пусть работают», — заявил Хуснуллин, отметив, что за качеством работы таких заключенных проследит Стройконтроль.