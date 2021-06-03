Захарова рассказала о том, что этот документ является лишь ответной мерой на действия Запада, а иностранные СМИ чувствуют себя в России вполне комфортно. Венедиктов назвал лукавством утверждения о том, что СМИ-иноагенты имеют те же права, что и российские, передает «Царьград».

«Дело не в плашке, не в маркировке. Это лукавство. Некоторые журналисты боятся публиковаться в таких изданиях, переживая, что их обвинят. Спикеры перестают сотрудничать», – отметил Венедиктов.

Также он заявил о неких «коллегах, работающих под прикрытием» и сотрудничающих со СМИ, признанными в России иноагентами. Захарова попросила поднять руку «работающих под прикрытием» и присутствующих на завтраке журналистов. Венедиктов перебил, «запрещая это делать» СМИ. Главред заявил, что «мы не можем бороться с правительством США – это должны делать американцы».

«Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи – это неграмотно», – отметила Захарова.

Венедиктов несколько раз перебивал дипломата, после чего Захарова заявила: «Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке».

Она также напомнила собеседнику и о том, что в «последние месяцы идет массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», что тот имеет иностранное спонсирование. И предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого. Захарова назвала появление подобной маркировки в соцсетях «дикостью» и «началом настоящих разделительных линий».

В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.