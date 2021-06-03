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МИД России выразил Японии протест из-за действий японских рыбаков

RT на русскомиещё 15
39 минут назад
Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Японии из-за инцидента с японской рыболовной шхуной, которую 28 мая обнаружили в российской исключительной экономической зоне.
МИД обвинил зашедшее в зону РФ японское судно в попытке бегства
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской областипресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
Пограничники увидели японскую шхуну около острова Сахалин, судно не отвечало на запросы и попыталось скрыться, а при преследовании «опасно маневрировало» и осуществило навал на сторожевой катер.
«Японским представителям подчёркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права», — говорится в сообщении МИД.
Теперь судно «Эйхо-мару 172» отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.
3 июня правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны.
По мнению Токио, промысел вёлся в эксклюзивной экономической зоне Японии.
Политика,МИД,Япония,
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