МИД обвинил зашедшее в зону РФ японское судно в попытке бегства

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской областипресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
Пограничники увидели японскую шхуну около острова Сахалин, судно не отвечало на запросы и попыталось скрыться, а при преследовании «опасно маневрировало» и осуществило навал на сторожевой катер.
«Японским представителям подчёркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права», — говорится в сообщении МИД.
Теперь судно «Эйхо-мару 172» отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства.