Захарова: войска США уйдут из Афганистана до сентября

Президент США Джо Байден
14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории (она началась в октябре 2001 года). Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские военнослужащие покинут страну к 11 сентября. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. В конце мая министр обороны США Ллойд Остин
заявил, что вывод американских войск идет с небольшим опережением графика.