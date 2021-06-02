Захарова: войска США уйдут из Афганистана до сентября

"Что касается того, насколько форсированный процесс вывода иностранных войск отвечает интересам стабильности и безопасности ИРА, полагаем, что данный вопрос должен быть адресован в первую очередь властям Исламской Республики, - добавила дипломат. - Со своей стороны убеждены, что завершение иностранного военного присутствия и осуществление инклюзивного процесса национального примирения являются необходимыми условиями стабилизации ситуации в Афганистане и установления долгосрочного мира в этой стране".