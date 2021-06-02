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Швейцария не аккредитует на саммит Россия-США вакцинированных «Спутником V»

RT на русском
1 час назад
Швейцария не будет принимать для аккредитации на саммит Россия-США сертификат о вакцинации «Спутником V».
Вакцинированных «Спутником V» не пустят на саммит Россия-США
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарский МИД.
Уточняется, что для аккредитации СМИ на саммит допускаются только сертификаты вакцинации одобренные EMC или Швейцарией.
Ранее Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.
25 мая в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.
Политика,В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Швейцария,
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