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Путин провел телефонный разговор с президентом Филиппин

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин провел разговор с президентом Филиппин
Фото: ТАССТАСС
Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Была подтверждена «обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям, предусматривающего реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах».
Лидеры договорились и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН.
При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины.
Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ООН,Филиппины,
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