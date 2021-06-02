Путин провел разговор с президентом Филиппин

Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Была подтверждена «обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям, предусматривающего реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах».
Лидеры договорились и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН.
При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины.