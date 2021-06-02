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Lufthansa получила разрешение на полеты в России в июне

Деловая газета "Взгляд"иещё 14
2 часа назад
В Lufthansa получили разрешение от Росавиации на полеты в Россию в июне, новой отмены рейсов не планируется, заявила представитель авиакомпании.
Lufthansa разрешили летать в Россию
Фото: ReutersReuters
«Разрешение нам предоставлено», – сказала она.
По ее словам, препятствий для рейсов в Россию больше нет, новой отмены полетов не планируется, передает РИА «Новости».
В среду Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт. В то же время немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно.
В минтрансе ФРГ сообщили, что рейсы российских авиакомпаний в ФРГ будут разрешены, когда германский авиаперевозчик Lufthansa получит разрешения на рейсы в июне от Росавиации.
Позже глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что проблема с отменами рейсов между Россией и Германией решена.
Политика,Александр Нерадько,АК S7,Минтранс РФ,Росавиация,РИА Новости,Россия,
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