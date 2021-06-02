Lufthansa разрешили летать в Россию

По ее словам, препятствий для рейсов в Россию больше нет, новой отмены полетов не планируется, передает РИА «Новости».
В среду Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт. В то же время немецкие власти не выдали разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Берлин и обратно.
В минтрансе ФРГ сообщили, что рейсы российских авиакомпаний в ФРГ будут разрешены, когда германский авиаперевозчик Lufthansa получит разрешения на рейсы в июне от Росавиации.