"Нежадный мужик-то": Путин попросил главу "Сургутнефтегаза" помочь многодетным

В ходе встречи Путин попросил многодетного работника «Сургутнефтегаза» рассказать, как ему помогает компания. Мужчина сообщил, что предприятие подарило ему путёвку в санаторий. При этом бесплатна она только для него — чтобы поехать на отдых с семьёй, придётся доплачивать.

ТАСС

«Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор "Сургутнефтегаза". — Прим. ''Секрета'') вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургутнефтегазе", компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные. А, Владимир Леонидович, хорошо? Он слышит нас наверняка и поможет», — сказал президент.

«Сургутнефтегаз» — четвёртая по величине вертикально интегрированная нефтяная компания России . Она занимается разведкой, обустройством и разработкой нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производством и сбытом нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

В 2020 году прибыль компании выросла в семь раз — до 729 млрд рублей. На фоне пандемии и обрушения цен на нефть такой результат предприятие показало во многом благодаря многомиллиардным валютным накоплениям, которые «Сургутнефтегаз» хранит на банковских счетах. По итогам прошлого года размер «кубышки» составил 3,5 трлн рублей. Владимир Богданов руководит компанией с 1984 года, Forbes оценивает его состояние в $1,8 млрд.

Путин не в первый раз обращается к Богданову с подобной просьбой. Летом 2020-го губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова презентовала президенту проект научно-технического центра в Сургуте. На его базе хотят создать центр высоких биомедицинских технологий, в котором будут трудиться генетики, биохимики, биоинформатики и специалисты в сфере персонализированной медицины. Глава государства проект одобрил и посоветовал обратиться за помощью к главе «Сургутнефтегаза», заявив, что тот «плечо подставит, в том числе и финансово поддержит».

В ходе послания Федеральному Собранию в 2021 году Путин также отмечал, что прибыль корпоративного сектора в 2021 году обещает быть рекордной, несмотря на пандемию.

«Посмотрим, как она будет использована. По итогам будем думать о донастройке налогового законодательства», — сказал президент, пояснив, что власти будут поддерживать те компании, которые направляют прибыль на развитие, а не выводят дивиденды.

Президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи основой будущего России. "Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - заявил лидер страны на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", цитирует ТАСС.

Глава государства призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки таких семей.

Кроме того, он отметил работу по повышению доступности и качества образования и формирования широкого пространства для развития и самореализации детей.

Регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Его цитирует РИА Новости во вторник, 1 июня.

«Семья, в которой много детей, — это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что власти должны оперативно реагировать на проблемы и запросы многодетных родителей.

Новые меры поддержки вводятся для семей с детьми и одиноких женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Соответствующий закон сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

Как пояснили "Российской газете" в минтруде , при назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.

Обратиться за пособием смогут женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации и вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности. При этом среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это 6351 рубль. Мера заработает с 1 июля нынешнего года.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители - те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребенка находятся в разводе, при этом судом назначены алименты.

Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия в 2021 году будет составлять 5650 рублей. Такая мера поддержки станет доступна также с 1 июля.

С 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.

Назначение и выплату пособий будет осуществлять Пенсионный фонд России . Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически. Но нужно будет подать заявление. Заполнить его можно будет на портале госуслуг или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного фонда лично.

В письме указано, что Президент России поручил Правительству до 1 июля подготовить предложения по созданию единой системы поддержки семей с детьми.

«С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», — говорится в тексте.

В рамках проекта предлагается ввести многодетный (отцовский) капитал, который будет равен величине материнского капитала, предоставляемого при рождении трёх и более детей в одной семье. То есть он должен составить 639,4 тысячи рублей.

Кроме того, в ОП просят распространить действие капитала на покупку семейной машины и самообеспечение семьи на условиях социального контракта.