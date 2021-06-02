"Единая Россия" - единственная в РФ партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Нынешние праймериз в преддверии предстоящих 19 сентября выборов всех уровней, в том числе в Госдуму, проходили с 24 по 30 мая. В голосовании приняли участие около 12 миллионов человек.