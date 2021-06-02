"Запланирована видеоконференция президента России с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму", - говорится в сообщении. В частности, как сообщила пресс-служба, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин "доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования".