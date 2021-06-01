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Лукашенко рассказал, что отвез Путину аналитические материалы спецслужб

ТАСС
23 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время состоявшихся в минувшие выходные переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным он познакомил его с аналитическими материалами белорусских спецслужб, которые касаются в том числе и России. На созванном в вторник в Минске совещании по вопросам российско-белорусского сотрудничества он коснулся содержания чемоданчика, который попал в кадр видеосъемки встречи двух лидеров и привлек таким образом внимание журналистов.
"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", - заметил Лукашенко.
Он уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами и касались в том числе России.
"О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов, - пояснил президент Белоруссии. - Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина".
Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,Россия,Сочи,Минск,Беларусь,
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