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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

ТАСС
36 минут назад
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Россия продлила ограничения на полеты в Турцию и Танзанию
Фото: ТАССТАСС
"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении штаба.
Ранее Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.
Политика,Аэрофлот,Россия,Танзания, Объединенная Республика,Турция,
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