В апреле, как сообщал «Рамблер», министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек
заявил, что российские спецслужбы причастны к организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Затем Россия включила Чехию в список стран, ведущих в отношении Москвы враждебную деятельность.