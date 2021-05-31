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"Отменить меры": Чехия назвала России условие восстановления отношений

Вероника Полынина
38 минут назад
Чехия призвала Россию убрать ее из списка «недружественных государств», передает «Интерфакс».
«Ради снижения напряженности в двусторонних отношениях Чешская Республика призывает Российскую Федерацию воздержаться от упоминания Чехии, как страны, ведущей против России недружественные действия, и отменить принятые меры», - говорится в заявлении чешского МИД.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек считает, что без этого шага Москве и Праге будет тяжело вернуться к «стандартной дипломатической коммуникации» и восстановить двусторонние отношения.
Кроме того, министр подчеркивает, что составление списка «недружественных государств» противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В апреле, как сообщал «Рамблер», министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские спецслужбы причастны к организации двух взрывов на складах боеприпасов компании Imex Group в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников посольства России — якобы сотрудников специальных служб под дипломатическим прикрытием. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Затем Россия включила Чехию в список стран, ведущих в отношении Москвы враждебную деятельность.
Политика,Видео,Якуб Кулганек,Ян Гамачек,МИД,Интерфакс,Россия,Чешская Республика,
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