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В правительстве объяснили отказ от "большого локдауна" во время пандемии

Газета.Ru
1 час назад
Отказ от длительного карантина во время пандемии коронавируса в 2020 году был правильным решением. Об этом вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов сообщил в интервью РБК. Он отметил слаженную работу бизнеса и крупных предприятий во время карантинных ограничений.
Белоусов назвал верным решение отказаться от локдауна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал", — сказал Белоусов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет самой опасной мутации индийского штамма коронавируса. По ее словам, в Индии преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма, один из которых имеет "очень значимые мутации". Также стало известно, что для завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции в России минимум 60% населения должны пройти вакцинацию. По мнению Поповой, в настоящий момент COVID-19 является не самым страшным вариантом эпидемиологических рисков, которые могли бы произойти. Сегодня основной целью является пандемия без локдауна, добавила глава ведомства.
Политика,Анна Попова,Андрей Белоусов,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
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