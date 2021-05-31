Белоусов назвал верным решение отказаться от локдауна

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что в России нет самой опасной мутации индийского штамма коронавируса. По ее словам, в Индии преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма, один из которых имеет "очень значимые мутации". Также стало известно, что для завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции в России минимум 60% населения должны пройти вакцинацию. По мнению Поповой, в настоящий момент COVID-19 является не самым страшным вариантом эпидемиологических рисков, которые могли бы произойти. Сегодня основной целью является пандемия без локдауна, добавила глава ведомства.