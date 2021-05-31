Глава ЧечниРамзан Кадыров стал самым богатым губернатором России. Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на официальном сайте руководителя региона, в 2020 году он заработал 381,1 миллиона рублей.
Источники дохода не указываются. В собственности Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратный метр, а также жилой дом площадью 2344 квадратных метра.
На втором месте в списке самых богатых губернаторов оказался глава Марий Эл Александр Евстифеев. Согласно декларации, он заработал 84,7 миллиона рублей за счет продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража.