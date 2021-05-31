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Кадыров стал самым богатым губернатором России

Lenta.ruиещё 9
31 мая 2021
Глава Чечни Рамзан Кадыров стал самым богатым губернатором России. Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на официальном сайте руководителя региона, в 2020 году он заработал 381,1 миллиона рублей.
Кадыров стал самым богатым губернатором России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Источники дохода не указываются. В собственности Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратный метр, а также жилой дом площадью 2344 квадратных метра.
На втором месте в списке самых богатых губернаторов оказался глава Марий Эл Александр Евстифеев. Согласно декларации, он заработал 84,7 миллиона рублей за счет продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража.
В число богатейших глав регионов также входят губернатор Московской области Андрей Воробьевдоходом 79,8 миллиона рублей), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 миллиона рублей) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 миллиона рублей).
В начале мая сообщалось, что супруга главы Чечни в 2020 году заработала 1,5 миллиона рублей. Также она владеет квартирой площадью почти 210 квадратных метров.
Политика,Александр Евстифеев,Игорь Артамонов,Александр Усс,Андрей Воробьев,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,Россия,
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