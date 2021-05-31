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Чемпионка ОИ-2008 Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России»

RT на русскомиещё 6
1 час назад
Победительница Олимпийских игр 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина победила на праймериз «Единой России» в Республике Мордовия.
Отстраненная за допинг Каниськина выиграла праймериз "ЕР"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает сайт «Единой России». Каниськина баллотировалась в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу 14. Предварительные итоги интернет-голосования были подведены в ночь на 31 мая.
Окончательные результаты праймериз будут известны в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Государственную думу, будут утверждены 19 июня.
В январе 2015 года Каниськина была дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года и два месяца за абнормальные показатели биологического паспорта крови.
Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты легкоатлетки с августа 2009 года по октябрь 2012 года. Позднее Каниськина вернула в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Лондона-2012.
Политика,Ольга Каниськина,Единая Россия,Госдума,Республика Мордовия,
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