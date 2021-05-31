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Посол РФ заявил, что быстро снять ограничения на авиаперелеты в Турцию не получится

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что быстро снять ограничения на авиаперелеты из РФ в Турцию не получится. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Посол РФ заявил, что быстро снять ограничения на авиаперелеты в Турцию не получится
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.
"Мы все помним события прошлого года, когда мы также пытались угадать, когда может и откроется туристический сезон. Мы ждали и ждали – сначала июнь, потом июль, но для авиаперевозок из России сезон полностью открылся только 10 августа", - напомнил он.
Ерхов отметил, что пандемия COVID-19 все еще продолжается, тысячи тестов оказываются положительными, люди умирают каждый день, поэтому данный вопрос находится под контролем ведомств двух государств, которые обязаны обеспечивать здоровье населения и туристов, приезжающих на Юг.
По его мнению, для того чтобы услышать хорошие новости, скорее всего, необходимо будет еще немного подождать.
Ранее в Турции предложили России в первую очередь возобновить полеты в курортные регионы.
Политика,Алексей Ерхов,Россия,Анкара,Турция,
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