Посол РФ заявил, что быстро снять ограничения на авиаперелеты в Турцию не получится

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

"Мы все помним события прошлого года, когда мы также пытались угадать, когда может и откроется туристический сезон. Мы ждали и ждали – сначала июнь, потом июль, но для авиаперевозок из России сезон полностью открылся только 10 августа", - напомнил он.

Ерхов отметил, что пандемия COVID-19 все еще продолжается, тысячи тестов оказываются положительными, люди умирают каждый день, поэтому данный вопрос находится под контролем ведомств двух государств, которые обязаны обеспечивать здоровье населения и туристов, приезжающих на Юг.

По его мнению, для того чтобы услышать хорошие новости, скорее всего, необходимо будет еще немного подождать.