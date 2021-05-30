У компании «Белавиа» появился уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму , заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. Об этом сообщает РИА Новости

По словам Чегринца, после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами на полуостров.

«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», — отметил он.

Ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец сказал , что авиакомпания пока не планирует маршруты в Крым. По его словам, этому должно предшествовать «политическое признание» полуострова частью России.

«Будет политическое решение — будем смотреть», — подчеркнул директор перевозчика.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске после сообщений о заложенной на борту бомбе. Два пассажира рейса, бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, были задержаны.