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В Крыму заявили об уникальном шансе для «Белавиа»

Lenta.ru
1 час назад
У компании «Белавиа» появился уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чегринца, после инцидента с самолетом Ryanair и последующей отменой рейсов «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами на полуостров.
«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», — отметил он.
Ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец сказал, что авиакомпания пока не планирует маршруты в Крым. По его словам, этому должно предшествовать «политическое признание» полуострова частью России.
«Будет политическое решение — будем смотреть», — подчеркнул директор перевозчика.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске после сообщений о заложенной на борту бомбе. Два пассажира рейса, бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, были задержаны.
После этого ряд европейских стран запретил белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство. Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие ограничили рейсы в Белоруссию.
Политика,Видео,Игорь Чергинец,Республика Крым,
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