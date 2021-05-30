В Крыму прокомментировали заявление гендиректора «Белавиа» о полетах на полуостров

Роман Чегринец подчеркнул, что налаживание авиасообщение между Крымом и Белоруссией является важным шагом для обеих сторон.

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске.