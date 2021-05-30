В Крыму прокомментировали заявление гендиректора «Белавиа» о полетах на полуостров

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель
, латвийский авиаперевозчик AirBaltic
, МИД
Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен
, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц
, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
и другие. В Кремле отказались комментировать
ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать
ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.