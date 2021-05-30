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В Крыму прокомментировали заявление гендиректора «Белавиа» о полетах на полуостров

Вечерняя Москва
1 час назад
Белорусская авиакомпания «Белавиа» могла бы стать первым иностранным авиаоператором в Крыму на взаимовыгодных условиях. Об этом рассказал глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
В Крыму прокомментировали заявление гендиректора «Белавиа» о полетах на полуостров
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что авиакомпания не планирует в ближайшее время налаживать авиасообщение с Крымом. По его мнению, сначала международное сообщество должно признать полуостров российским.
Роман Чегринец подчеркнул, что налаживание авиасообщение между Крымом и Белоруссией является важным шагом для обеих сторон.
— На мой личный взгляд, с учетом той ситуации, в которой оказалась белорусская компания, этот шанс откидывать нельзя. Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся, — добавил Роман Чегринец.
Он отметил, что у белорусской авиакомпании есть уникальная возможность стать первым иностранным авиаоператором на полуострове, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что международная группа прокуроров расследует инцидент с самолетом Ryanair.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске.
Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.
Лидеры Евросоюза 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских авиакомпаний в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
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Политика,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Игорь Чергинец,Энтони Блинкен,МИД,ЕС,РИА Новости,Республика Крым,Беларусь,
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