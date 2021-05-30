Кадыров покинет свой пост в случае проигрыша его сына блогеру

"Очень много жалоб и комментариев поступило ко мне после этого боя! В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу "Время легенд — 6", где Адам Кадыров одержал спорную победу. Соперником Адама Кадырова был молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Баттиров. Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчет, хотя никто из боксеров не был в нокдауне. Пока шел отсчет, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения. По ошибке синего угла будет назначен реванш! Пожелаем удачи Аслану и Адаму, пусть они покажут крутой бокс и пусть наши регионы дружат и процветают", — написал Биттиров.